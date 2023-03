120 ans de savoir-faire au Moulin de la Fleuristerie – « Eclat de fleurs » – La fleur de mode à travers l’histoire Moulin de la Fleuristerie, Orges, 31 mars 2023, Orges.

120 ans au Moulin de la Fleuristerie – « Eclat de fleurs »

L’année de célébration des 120 ans de métiers d’art et le savoir-faire de fabrication d’accessoires de fleurs commence à l’occasion des Journées des Métiers d’art du 31 mars au 2 avril 2023.

Découvrez les ateliers et l’univers authentique du Moulin de la Fleuristerie avec ses machines, installées en 1903, ses outils de fabrication de pétales et feuilles, et sa roue à aube qui fait encore tourner la production et l’électricité en 110V. Une découverte garantie !

Une exposition sur l’histoire de la fleur de création dans la mode, de la Belle Époque à nos jours est à découvrir dans la salle de réception du Moulin de la Fleuristerie

Démonstration de fabrication de pistils et pétales, et créations florales en collaboration avec le Lycée Octave Feuillet des métiers de la mode de Paris, le lycée des métiers de la mode.

Les visiteurs pourront découvrir la Boutique de vente sur le thème de la fleur, issu des ateliers de la Manufacture.

Le Moulin de la Fleuristerie se situe dans le petit village d’Orges, en Champagne, dans la vallée de la Dhuy et proche de ses sources. Le site est labellisé Esprit Parc National depuis 2021, dans le Parc National de Forêt, le 11e parc national de France.

Les ateliers de Moulin de la Fleuristerie sont labelisé EPV – Entreprise Patrimoine Vivant depuis 2008.

Moulin de la Fleuristerie, Orges 4, chemin de la Fleuristerie, 52120 ORGES Orges 52120 Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin :

31 mars 2023, 10:00-12:00

2 avril 2023, 14:30-18:00

Artamin – Moulin de la Fleuristerie