Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier 20 et 21 mai Moulin de la Falaise Gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MOULINS ET DU PATRIMOINE MEULIER Samedi 20 et dimanche 21 mai

de 10h à 18h au Moulin de la Falaise**





À l'occasion des Journées Européenne des Moulins et du Patrimoine meulier, le guide vous fera découvrir son métier, l'étonnant mécanisme du moulin qui permet de produire la farine de blé noir BIO vendue sur place. VISITE GRATUITE DU MOULIN • Découvrez les secrets de fabrication de la farine de blé noir bio et le fonctionnement du moulin aux côtés du guide. | Visite à heures fixes : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h ATELIERS JEUNE PUBLIC • « Joue avec le Moulin de la Falaise » proposés par l'équipe de l'Office de tourisme et les guides conférencières. Retrouvez en vente également quelques produits de la boutique de l'Office de tourisme. Moulin de la Falaise Route de Saint-Nudec 44740 Batz sur mer

