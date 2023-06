COLO PORTES DE L’EUROPE Moulin de la Chapelle Marckolsheim Marckolsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Marckolsheim COLO PORTES DE L’EUROPE Moulin de la Chapelle Marckolsheim, 17 juillet 2023, Marckolsheim. COLO PORTES DE L’EUROPE 17 – 21 juillet Moulin de la Chapelle 370 € JOUR 1

Départ le lundi 17 juillet 2023 de Bel Air (quartier d’Arcis sur Aube) vers 7h30.Trajet en minibus (2).

Arrivée vers 11h30 au Camping du Moulin de la Chapelle à Selestat.

Installation dans les chalets, repas

Répartition des tâches

Départ pour Colmar vers 14h

Visite de la ville/ Géocaching pour découvrir les lieux culturels remarquables

Courses

Retour vers 18h

Préparation repas/ douches

Repas/ Vaisselle + Veillée (retour sur l’hsitoire de l’Alsace vue au cours de la visite de Colmar)

JOUR 2

Lever – Petit déjeuner – Vaisselle – Préparation Pique Nique

9h Départ pour Strasbourg

Visite du Parlement Européen

Pique Nique

14h Visite de la Cathédrale et de la Ville

Retour vers 18h

Préparation repas/ douches

Repas/ Vaisselle + Veillée (jeu sur l’Europe et la citoyenneté)

JOUR 3

Lever- Petit déjeuner – Vaisselle

9h Départ pour le Château du Haut Koenisburg

10h Visite du Château

Pique Nique

15h Vollerie des Aigles

Courses

Retour vers 18h

Préparation repas/ douches

Repas/ Vaisselle + Veillée (Histoire des chateaux Alsaciens )

JOUR 4

Lever- Petit déjeuner – Vaisselle

8h Départ pour Europa Park

Retour vers 19h

Préparation repas/ douches

Repas/ Vaisselle + Veillée (Langues étrangères- retour sur le challenge linguistique de la journée)

JOUR 5

Lever- Petit déjeuner – Vaisselle

Rangement

Départ pour Sainte Marie Aux Mines

Visite de la Mine d’Argent

Pique Nique

Départ pour Arcis vers 14h

Retour vers 18h Moulin de la Chapelle Route de Markolsheim 67600 SELESTAT Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « jeunesse.mpt@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 84 29 20 39 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T07:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T19:00:00+02:00 citoyenneté vivre ensemble Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Marckolsheim Autres Lieu Moulin de la Chapelle Adresse Route de Markolsheim 67600 SELESTAT Ville Marckolsheim Departement Bas-Rhin Age min 12 Age max 17 Lieu Ville Moulin de la Chapelle Marckolsheim

Moulin de la Chapelle Marckolsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marckolsheim/

COLO PORTES DE L’EUROPE Moulin de la Chapelle Marckolsheim 2023-07-17 was last modified: by COLO PORTES DE L’EUROPE Moulin de la Chapelle Marckolsheim Moulin de la Chapelle Marckolsheim 17 juillet 2023