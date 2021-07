La Flèche Moulin de la Bruère La Flèche, Sarthe Moulin de la Bruère Moulin de la Bruère La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Sarthe

Moulin de la Bruère Moulin de la Bruère, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, La Flèche. Moulin de la Bruère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de la Bruère

Le moulin de la Bruère, situé route du Lude, est une bâtisse dont les premiers éléments remontent au 14e siècle. L’association des Amis du Moulin de la Bruère sera présente pour vous accueillir et pour vous expliquer la fabrication des pains de glace. Visites libres au moulin de la Bruère Moulin de la Bruère Route du Lude, 72200 La Flèche La Flèche Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Flèche, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Moulin de la Bruère Adresse Route du Lude, 72200 La Flèche Ville La Flèche lieuville Moulin de la Bruère La Flèche