Moulin de la Bruère Moulin de la Bruère La Flèche, 16 septembre 2023, La Flèche.

Moulin de la Bruère 16 et 17 septembre Moulin de la Bruère

L’association des « amis du moulin de la Bruère » vous accueillera au moulin de la Bruère, bâtisse dont les premiers éléments remontent au 14e siècle et dernier moulin à eau en France qui fabrique des pains de glace. Elle vous expliquera son fonctionnement et présentera la génératrice hydroélectrique du moulin installée depuis 2019.

Elle vous proposera durant tout le week-end de venir vous rafraîchir et de manger des crêpes sur le site, propice à la détente

Moulin de la Bruère Route du Lude, 72200 La Flèche La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire 02 43 38 16 66 http://www.tourisme-lafleche.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

ville de La Flèche