Sarthe Escape Game « Chauve qui peut » Moulin de la Bruère La Flèche, 16 septembre 2023, La Flèche. Escape Game « Chauve qui peut » Samedi 16 septembre, 09h30, 11h00, 13h30, 15h30 Moulin de la Bruère Inscription obligatoire Il s’agit d’une expérience immersive se jouant en groupe (jusqu’à 5 participants) pour partir à la découverte du monde des chauves-souris. Le jeu implique la résolution successive d’énigmes et une coopération entre les joueurs dans un temps limité ! A partir de 10 ans (accompagné d’un adulte) ou 14 ans (sans adulte) Moulin de la Bruère Route du Lude, 72200 La Flèche La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire 02 43 38 16 66 http://www.tourisme-lafleche.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 45 83 38 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

