BALADE CONTÉE « CAUSSENARDISES » Moulin de la Borie Hures-la-Parade, 24 juillet 2023, Hures-la-Parade.

Hures-la-Parade,Lozère

Promenade contée sur le causse Méjean avec Clémence Magiera, conteuse et auteure-illustratrice.

Sur réservation.

9h15 : départ du parking de l’école du hameau de La Parade

11h : Moulin de la Borie – retour libre

Possibilité de profiter de la visite….

2023-07-24 fin : 2023-07-24 11:00:00. EUR.

Moulin de la Borie

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie



Storytelling walk on the Causse Méjean with Clémence Magiera, storyteller and author-illustrator.

Booking essential.

9:15am: departure from the school parking lot in the hamlet of La Parade

11am: Moulin de la Borie – free return journey

Possibility of enjoying the visit…

Paseo cuentacuentos por el Causse Méjean con Clémence Magiera, cuentacuentos y autora-ilustradora.

Es necesario reservar.

9.15 h: salida del aparcamiento de la escuela de la aldea de La Parade

11.00 h: Moulin de la Borie – regreso gratuito

Posibilidad de aprovechar la visita…

Erzählter Spaziergang auf der Causse Méjean mit Clémence Magiera, Märchenerzählerin und Autorin/Illustratorin.

Mit Reservierung.

9.15 Uhr: Start vom Parkplatz der Schule im Weiler La Parade

11.00 Uhr: Moulin de la Borie – freie Rückkehr

Möglichkeit, die Besichtigung zu genießen…

