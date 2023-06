Découvrez l’activité d’un moulin du XVIIe siècle toujours en usage Moulin de la Borie Hures-la-Parade, 17 septembre 2023, Hures-la-Parade.

Depuis sa remise en état en 2017, c’est toute une filière farine qui a pris vie sur le Causse Méjean. Deux meuniers travaillent au moulin toute l’année pour y faire des farines de qualité en collaboration avec agriculteurs et boulangers. Venez découvrir l’activité dans ce moulin du XVIIe siècle, un patrimoine on ne peut plus vivant !

Moulin de la Borie Le Bourg, 48150 Hures-la-Parade Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie 06 28 19 19 34 https://www.moulindelaborie.com Le moulin de la Borie est un site incontournable des Grands Causses. Ancré dans la culture agropastorale, il permet de mettre en valeur un savoir-faire ancestral et de le faire découvrir ou redécouvrir à ses visiteurs.

Le moulin à vent de la Borie est situé au cœur du Causse Méjean et date du XVIIIe siècle. Le projet de restauration de ce patrimoine a émané de l’association La farine du Méjean, qui avait déjà une production en cours de farine locale sous la marque la Méjeanette. Vous pouvez d’ailleurs retrouver plusieurs boulangeries qui fabriquent leur pain à partir de ces céréales comme la Gourmandise à Florac, Au Pain Gourmand à Sainte-Énimie, le Fournil à La Malène ou encore les Secrets de Dominique à Meyrueis Depuis la route des Avens, prendre le chemin en terre sur la gauche qui monte jusqu’au moulin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Dominique Meuret