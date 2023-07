Visite libre Moulin de la Biodiversité Neuvy-sur-Barangeon, 16 septembre 2023, Neuvy-sur-Barangeon.

Visite libre 16 et 17 septembre Moulin de la Biodiversité 1€

Le Moulin de la Biodiversité, ancien moulin à eau du XVe siècle dit « le Moulin Gentil », vous invite à la découverte de 3 univers :

– L’ancien moulin : son histoire et son fonctionnement, les moulins à eau en France

– Les tourbières dans le monde et la Tourbière de la Guette.

– Les rivières et étangs entre Loire et Sologne.

Moulin de la Biodiversité Route de Bourges, 18330 Neuvy-sur-Barangeon Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire 02 48 51 66 65 http://www.lamaisondeleau.org https://plus.google.com/+SitedelaMaisondelEau C’est dans un cadre authentique et verdoyant qu’a été restauré un ancien moulin à eau du XVe siècle.

L’équipe d’animateurs vous accueille pour découvrir l’univers de l’eau et de la biodiversité dans cet espace repensé avec ses multiples manipulations.

Une tourbière : la Tourbière de la Guette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Site de la Maison de l’Eau