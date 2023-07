Visite guidée Moulin de la Bellassière Crécy-Couvé, 16 septembre 2023, Crécy-Couvé.

Visite guidée 16 et 17 septembre Moulin de la Bellassière entrée : 5 euros – Gratuit pour les adhérents de l’association, les personnes en situation de handicap et les enfants.

Visite guidée de la Bellassière et du Jardin des 6 sens

Le parcours proposé aux visiteurs permettra de decouvrir l’architecture du monument historique, l’influence de Madame de Pompadour sur le développement du village de Crécy et sur les arts au XVIIIe siècle puis lors d’une promenade dans le jardin de solliciter vos sens.

Moulin de la Bellassière 2 Chemin de la Bellassière 28500 Crécy-Couvé Crécy-Couvé 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.bellassiere.com Le Moulin de la Bellassière, très ancien moulin à blé installé sur les rives de la Blaise, fut transformé en 1750 en buanderie et en jardin d’hiver par la marquise de Pompadour qui le dota d’une incroyable façade aveugle en trompe-l’œil en harmonie avec le château de Crécy. Ce bâtiment est emblématique de l’ancien domaine de Crécy et le site comporte le jardin des six sens »Pas de sens interdit », inauguré en mai 2013 par l’écrivain et Secrétaire Général de l’Académie Goncourt, Didier Decoin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Mercedes Nomdedeu