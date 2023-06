Guinguette et concert – Denis Gauthier trio Moulin de la Baysse Excideuil, 20 juillet 2023, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Guinguette au bord de l’eau. A manger et à boire, produits locaux, convivialité.

Concert à 20h30 – Denis Gauthier trio (jazz).

En plus des soirées concert, la guinguette à roulette est présente au moulin de la Baysse à Excideuil pendant l’été du lundi au jeudi..

2023-07-20

Moulin de la Baysse Rue du stade

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Waterfront guinguette. Food and drink, local produce, conviviality.

Concert at 8:30pm – Denis Gauthier trio (jazz).

In addition to the concert evenings, the guinguette à roulette is present at the Moulin de la Baysse in Excideuil from Monday to Thursday during the summer.

Guinguette frente al mar. Comida y bebida, productos locales, convivencia.

Concierto a las 20.30 h – Denis Gauthier trío (jazz).

Además de las veladas de conciertos, la « guinguette à roulette » está abierta en el Moulin de la Baysse de Excideuil de lunes a jueves durante el verano.

Guinguette am Ufer des Wassers. Essen und Trinken, lokale Produkte, Geselligkeit.

Konzert um 20.30 Uhr – Denis Gauthier Trio (Jazz).

Zusätzlich zu den Konzertabenden ist die Guinguette à roulette während des Sommers von Montag bis Donnerstag in der Mühle von Baysse in Excideuil zu finden.

