Découverte du patrimoine meunier Moulin de Gô, 16 septembre 2023, Saint-Pierre-sur-Erve. Découverte du patrimoine meunier 16 et 17 septembre Moulin de Gô Entrée libre Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de venir découvrir le moulin de Gô. Portes ouvertes avec cuisson et vente de pain ce week-end. Samedi après-midi et dimanche dès 10h.

Entrée libre Moulin de Gô 53270 Saint-Pierre-sur-Erve Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire http://www.moulindego.com Le Moulin de Gô est établi sur l’Erve. La plus ancienne attestation remonte au XIVè siècle, aurait été supprimé avant 1706. A son emplacement, un nouveau moulin aurait été construit au XVIIIè siècle. C’est un moulin à farine. Le moulin a cessé de fonctionner en 1964. 1 kilomètre du bourg, sur le bord de la départementale 235 en direction de Saint Jean sur Erve Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Moulin de Gô

