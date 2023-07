Visite du Moulin de Gô Moulin de Gô Saint-Pierre-sur-Erve, 16 septembre 2023, Saint-Pierre-sur-Erve.

Visite du Moulin de Gô 16 et 17 septembre Moulin de Gô Entrée Libre

A l’occasion des journées européennes du patrimoine qui auront lieu les 16 & 17 septembre prochains, le Moulin de Gô ouvre ses portes. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir le monde meunier et profiter de la cuisson au four et la vente de pain. Nous serons heureux de vous accueillir.

Journée du Patrimoine 2023

Moulin de Gô 53270 Saint-Pierre-sur-Erve Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire http://www.moulindego.com [{« data »: {« author »: « Moulin de Gu00f4 », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Journu00e9es europu00e9ennes du patrimoine », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/w4IZPTV49-4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=w4IZPTV49-4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCUQZxO3qhbnw9PIHyplrgOg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=w4IZPTV49-4 »}] Le Moulin de Gô est établi sur l’Erve. La plus ancienne attestation remonte au XIVè siècle, aurait été supprimé avant 1706. A son emplacement, un nouveau moulin aurait été construit au XVIIIè siècle. C’est un moulin à farine. Le moulin a cessé de fonctionner en 1964. 1 kilomètre du bourg, sur le bord de la départementale 235 en direction de Saint Jean sur Erve

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Moulin de Gô