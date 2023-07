Visite guidée d’un moulin du XVIIe siècle Moulin de Gennebrie Mazières-sur-Béronne Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mazières-sur-Béronne Visite guidée d’un moulin du XVIIe siècle Moulin de Gennebrie Mazières-sur-Béronne, 16 septembre 2023, Mazières-sur-Béronne. Visite guidée d’un moulin du XVIIe siècle 16 et 17 septembre Moulin de Gennebrie Gratuit. Entrée libre. Marie-France Mérigeau vous invite à découvrir le moulin de Gennebrie, datant du XVIIe sièscle, niché dans un écrin de verdure. Participez à une visite guidée de ce moulin inscrit au titre des Monuments historiques en 2023. Moulin de Gennebrie 79500 Mazières-sur-Béronne Mazières-sur-Béronne 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 07 11 96 Découvrez ce moulin hydraulique du XVIIe siècle, comportant deux étages. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

