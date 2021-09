Moulin de Gasté MOULIN DE GASTÉ, 19 septembre 2021, Gennes-Val-de-Loire.

MOULIN DE GASTÉ, le dimanche 19 septembre à 14:30

Dès son acquisition en 1997, et son inscription sur la liste supplémentaire des Monuments Historiques en 1999, notre objectif fut de le restaurer tel qu’il fonctionna au cours du XIXe siècle. Cette restauration profonde, à l’identique et sans ajouts de techniques ou équipements du XXIe siècle, a donc été menée sous contrôle des architectes des Bâtiments de France, et par des professionnels de qualité (tailleurs de pierre et charpentier molinologue), depuis 2003 : murs, voûte, charpentes, hucherolle, ailes, mécanisme intérieur, … Maintenant, son allure altière et le mouvement bucolique des ailes expriment dans sa beauté retrouvée, toute l’harmonie née du mariage du tuffeau, de l’ardoise de Trélazé et de la luminosité de cette belle région d’Anjou !! Equipé de deux paires de meules, il produit à nouveau de la farine complète (mouture) depuis début 2008 pour notre plus grande joie !! et ce, tout en procédant à un « rodage » progressif de ses engrenages rénovés. Sa grande hauteur (17 m entre le sol et le toit de la hucherolle), lui permet de « prendre » le vent autant que nécessaire. L’ingéniosité particulière de ses agencements et de son fonctionnement autorise ainsi le meunier de pouvoir assurer, seul, une production, tout en « pilotant » le fonctionnement de cette belle mécanique très spécifique du XIXe siècle. Membre de l’Association pour la sauvegarde des Moulins d’Anjou . Gérard Dubaux s’est pris de passion pour les moulins à vent, allant jusqu’à en acquérir le Moulin de GASTE en 1997. Il a récemment pris la tête de l’Association de sauvegarde des moulins de l’Anjou. « Ils sont beaux. Ça fait plaisir de les voir fonctionner à nouveau. N’hésitez pas à venir nous rendre visite… Gérad DUBAUX

demi tarif pour les plus de 12 ans

MOULIN DE GASTÉ 2 Gasté, 49320 Grézillé Gennes-Val-de-Loire



