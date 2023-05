Découverte du Moulin de Dubern Moulin de Dubern, 28 juillet 2023, Salles.

Salles,Gironde

A SALLES : Dernière minoterie en fonctionnement en Gironde.

Ancien moulin à eau construit au XVème siècle et transformé en minoterie en 1930, rééquipée en 1989. 5ème génération d’une famille de meuniers.

Visite patrimoniale à pied. Gratuite.

Ouverte à tous dès 7 ans.

Inscriptions au préalable auprès de l’Office de tourisme du Val de l’Eyre.

Lieu du rendez-vous : Départ de l’Office de tourisme, 4 allée du Champ de Foire.

Prévoir chaussures confortables..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . .

Moulin de Dubern

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A SALLES : Last flour mill in operation in Gironde

Old water mill built in the 15th century and transformed into a flour mill in 1930, re-equipped in 1989. 5th generation of a milling family

Heritage visit on foot. Free of charge.

Open to all from 7 years old.

Registration in advance at the Tourist Office of the Val de l’Eyre.

Meeting point : Departure from the Tourist Office, 4 allée du Champ de Foire.

Bring comfortable shoes.

SALLES: El último molino harinero en funcionamiento de la Gironda.

Antiguo molino de agua construido en el siglo XV y transformado en molino harinero en 1930, reequipado en 1989. 5ª generación de una familia molinera.

Visita del patrimonio a pie. Entrada gratuita.

Abierto a partir de 7 años.

Inscripción previa en la Oficina de Turismo de Val de l’Eyre.

Punto de encuentro: Salida de la Oficina de Turismo, 4 allée du Champ de Foire.

Llevar calzado cómodo.

IN SALLES: Letzte funktionierende Getreidemühle in der Gironde.

Ehemalige Wassermühle, die im 15. Jahrhundert erbaut und 1930 in eine Mühle umgewandelt wurde, die 1989 neu ausgestattet wurde. 5. Generation einer Müllerfamilie.

Besichtigung des Kulturerbes zu Fuß. Kostenlos.

Offen für alle ab 7 Jahren.

Vorherige Anmeldung beim Office de tourisme du Val de l’Eyre.

Ort des Treffens : Start beim Fremdenverkehrsamt, 4 allée du Champ de Foire.

Bequeme Schuhe mitbringen.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Val de l’Eyre