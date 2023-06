Démonstration de mouture Moulin de cuves Cuves, 16 septembre 2023, Cuves.

Démonstration de mouture 16 et 17 septembre Moulin de cuves

Le Moulin de Cuves est un moulin à eau à trois roues situé sur un bief dans la basse vallée de la Sée, petit fleuve côtier se jetant dans la baie du Mont Saint-Michel. Il a été utilisé jusqu’aux environs de l’an 1940 pour la mouture de trois céréales, blé, sarrasin et orge, puis jusqu’en 1984, à la retraite du dernier meunier, pour produire des farines pour les animaux. Il n’a pas été modernisé et il a conservé tous ses mécanismes, ses trois roues extérieures, ses trois moulins intérieurs, son nettoyeur, sa bluterie, ses monte-charges.

C’était autrefois un moulin banal dépendant du fief de Cuves, ayant appartenu à la noblesse du comté de Mortain, dans la lignée de Robert de Cuves du 11ème au 13ème siècle, puis de Jeanne de la Ferrière du 13ème au 16ème siècle et des de Montchauveau qui conservèrent la seigneurie de Cuves jusqu’à la fin du 17ème. Le domaine de Cuves fut racheté ensuite par la famille Doynel qui le conserva jusqu’en 1851.

On trouve la plus ancienne citation du Moulin de Cuves dans la copie de la charte de fondation de l’église collégiale de Mortain, datant de 1082, où il est écrit que le seigneur Robert de Cuves et son fils Raoul, concédèrent les droits du Moulin de Cuves ainsi que les autres droits banals de la seigneurie de Cuves, au grand chantre de l’église collégiale de Mortain (Manche).

L’édifice a été remanié au début du dix-neuvième siècle, mais d’après un architecte des bâtiments de France, le soubassement du moulin daterait du quinzième ou du seizième siècle. Le déversoir a été agrandi vers 1850, à la demande du Préfet de la Manche, suite à une pétition des riverains qui se plaignaient des inondations, et c’est probablement vers cette date que les mécanismes intérieurs ont été remaniés. Le moulin a depuis conservé tout son caractère, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Lors de la visite on pourra assister à une démonstration de mouture à l’ancienne du sarrasin, encore appelé blé noir. Cette mouture rustique est effectuée avec les systèmes tels qu’ils étaient utilisés au dix-neuvième siècle : roue à eau sur un bief de la Sée, entraînant une paire de meules en pierre meulière pour écraser le grain, et une bluterie pour tamiser le grain écrasé, c’est à dire séparer la farine, le son et les résidus de mouture.

Il n’y a pas d’énergie fossile utilisée dans ce processus, seule la force de l’eau permet d’entraîner les mécanismes qui sont constitués essentiellement de bois, d’un peu de fer, et de pierre naturelle.

La farine de sarrasin peut être utilisée pour faire des galettes de blé noir, dites galettes bretonnes, qui peuvent être garnies suivant ses goûts, ou pour faire de la bouillie : c’était autrefois la nourriture de base des populations rurales de la région. Le sarrasin était produit sur place dans le voisinage, et la farine retournait chez les paysans pour leur alimentation. De même la farine de blé était remportée pour être boulangée dans le four à pain du village. C’était un circuit court.

On pourra visiter le moulin et assister à une démonstration de mouture lors des journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre 2023, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (visites libres ou guidées).

Moulin de cuves 1 impasse du moulin de Cuves, 50670 Cuves Cuves 50670 Manche Normandie 02 33 48 74 06

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Denis Poulain