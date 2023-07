Visite d’un des rares moulins à vent de Gironde, encore capable de produire de la farine à chaque visite Moulin de Cussol Saint-Maixant, 16 septembre 2023, Saint-Maixant.

Visite d’un des rares moulins à vent de Gironde, encore capable de produire de la farine à chaque visite 16 et 17 septembre Moulin de Cussol Gratuit. Entrée libre.

Totalement restauré depuis 2002, le moulin à vent de Cussol permet au visiteur de se familiariser avec les mécanismes ingénieux qui ont permis à nos ancêtres, pendant des siècles, d’assurer leur subsistance grâce à la transformation des céréales en farine. Transformation indispensable à la production du pain, base de leur alimentation.

Moulin de Cussol Chemin du moulin de Cussol, 33490 Verdelais Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 81 02 83 86 http://www.verdelais.com Entre le domaine de Malagar, cher à François Mauriac, et le calvaire de Verdelais, le moulin à vent (1730) remarquablement restauré en 2002, propose des démonstrations de mouture de céréales et de manœuvres du dispositif de mise au vent. Il offre également un point de vue sur la vallée de la Garonne et sur le vignoble du Sauternais. À pied, depuis la Basilique de Verdelais, ou en voiture par le chemin communal de Calèse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Asso. Moulin de Cussol