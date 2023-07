Exposition : Aquarelles et carnets de voyage de Liliane Moulin de Creysse Creysse Catégories d’Évènement: Creysse

Lot Exposition : Aquarelles et carnets de voyage de Liliane Moulin de Creysse Creysse, 22 août 2023, Creysse. Creysse,Lot Aquarelles en vente, multi sujets de peinture. Verre de l’amitié offert

Salle d’exposition du Moulin de Creysse

Tout public

Gratuit..

Vendredi 2023-08-22 10:00:00 fin : 2023-09-02 18:00:00. EUR.

Moulin de Creysse

Creysse 46600 Lot Occitanie



Watercolors for sale, multiple painting subjects. Glass of friendship offered

Moulin de Creysse Exhibition Hall

All public

Free admission. Acuarelas en venta, diversos temas de pintura. Copa de la amistad ofrecida

Sala de exposiciones del Moulin de Creysse

Todo el público

Entrada gratuita. Aquarelle zum Verkauf, mehrere Themen zum Malen. Ein Glas der Freundschaft wird angeboten

Ausstellungsraum der Mühle von Creysse

Für jedermann zugänglich

