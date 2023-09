Découvrez le premier moulin à vent construit en pays catalan en visite guidée Moulin de Collioure Collioure, 16 septembre 2023, Collioure.

Découvrez le premier moulin à vent construit en pays catalan en visite guidée 16 et 17 septembre Moulin de Collioure Gratuit. Entrée libre. Durée : environ 30 minutes.

Construit au XIVe siècle, le moulin de la Cortina est le premier moulin à vent construit en pays catalan. À l’origine destiné à moudre des céréales, il produit aujourd’hui de l’huile d’olive. Découvrez ce lieu en visite guidée.

Moulin de Collioure Jardin Pams, 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 48 39 12 90 http://lemoulindecollioure.com/ Datant du XIVe siècle, c’est sûrement le plus ancien moulin à grains du Roussillon. Restauré en 2001, il a été transformé en moulin à l’huile.

Il est le plus ancien du département. Le 11 février 1337, le chevalier Raymond de Toulouse, procureur du roi de Majorque, cède à Jacques Ermengald de Collioure une parcelle de terre, au lieu-dit « Cortines » et lui accorde le droit d’exploiter le moulin à vent pour moudre les grains ou récoltes.

Le moulin cesse son activité au XIXe siècle pour se trouver progressivement en état de ruine. Devenu propriété de la ville, la commune entreprend sa restauration ; achevée en juin 2001. La machinerie en bois est réalisée de manière traditionnelle par les compagnons menuisiers de Bernard Garibald.

Il est aujourd’hui utilisé pour la trituration des olives et l’élaboration de l’huile sur Collioure. Présence de parkings à proximité / En bus : ligne 540 des bus LiO, le réseau régional des transports de la Région Occitanie – Pyrénées-Méditerranée – arrêt Le Glacis / En train TER : billet à trouver sur SNCF Connect.

©Ministère de la Culture