Découverte des jardins entourant un ancien moulin à eau Moulin de Cocussotte, 2 juin 2023, Saint-Pierre-sur-Dropt. Découverte des jardins entourant un ancien moulin à eau Vendredi 2 juin, 14h00, 15h30 Moulin de Cocussotte 4€ Visite commentée par un raconteur de pays autour du jardin, des bassins, de la roue à aubes et du plan d’eau. Moulin de Cocussotte Moulin de Cocussotte, Saint-Pierre-sur-Dropt, Lot et Garonne Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 74 16 46 82 http://www.moulin-de-cocussotte.fr Site d’un ancien moulin à eau ; roue hydraulique en fonctionnement, cascades, ponts et barrage. Jardins aménagés sur l’île du moulin. Exposition de sculptures sur le site et mise en place de la première échelle à poissons sur un moulin du Dropt. Superficie : 2 ha. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T15:00:00+02:00

2023-06-02T15:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00 © DOMINIQUE OLIVAIN

