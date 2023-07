Visites au Moulin de Citole Moulin de Citole Sadillac, 16 juillet 2023, Sadillac.

Sadillac,Dordogne

Le Moulin de Citole construit en 1765, était à l’abandon depuis de nombreuse années. La communauté de communes Portes Sud Périgord à procédé avec l’aide de la l’État et du département, à la réhabilitation du bâtiment et du mécanisme qui vient de s’achever en juillet 2023.

En Dordogne, avec le Moulin des Terres Blanche, commune de la Tour Blanche-Cercles, il n’y a que deux moulins à vent en état de fonctionnement .

Venez découvrir cet univers d’un patrimoine ancestral presque oublié…sur place vous pourrez observer un panorama unique de la campagne environnante.

Visite assurées par des membres de l’association des « Amis du moulin de Citole » dont la devise est « du grain au pain ».

Présentation de la menuiserie, de l’univers des moulins à vent et à eau en sud Bergeracois , présentation du fonctionnement du moulin de Citole. Maximum 5 personnes à la fois..

The Moulin de Citole, built in 1765, had been derelict for many years. The Portes Sud Périgord community of communes, with the help of the French government and the département, undertook the renovation of the building and its mechanism, which was completed in July 2023.

In the Dordogne, with the Moulin des Terres Blanche, in the commune of La Tour Blanche-Cercles, there are only two working windmills.

Come and discover this almost-forgotten ancestral heritage… and enjoy a unique panorama of the surrounding countryside.

Tours led by members of the « Amis du Moulin de Citole » association, whose motto is « from grain to bread ».

Presentation of carpentry, the world of wind and water mills in the South Bergerac region, and how the Citole mill works. Maximum 5 people at a time.

El Moulin de Citole, construido en 1765, llevaba muchos años abandonado. La Mancomunidad de Municipios de Portes Sud Périgord, con la ayuda del Gobierno francés y del departamento, restauró el edificio y su mecanismo, que se completó en julio de 2023.

Sólo hay dos molinos en funcionamiento en Dordoña, junto con el Moulin des Terres Blanche, en la comuna de La Tour Blanche-Cercles.

Venga a descubrir este patrimonio ancestral casi olvidado… y disfrute de una vista panorámica única de los alrededores.

La visita está dirigida por miembros de la asociación « Amigos del molino de Citole », cuyo lema es « del grano al pan ».

Presentación de la carpintería, del mundo de los molinos de viento y de agua del sur de Bergerac, presentación del funcionamiento del molino de la Citole. Máximo 5 personas a la vez.

Die 1765 erbaute Moulin de Citole war seit vielen Jahren dem Verfall preisgegeben. Der Gemeindeverband Portes Sud Périgord hat mit Unterstützung des Staates und des Departements das Gebäude und den Mechanismus saniert, was im Juli 2023 abgeschlossen wurde.

In der Dordogne gibt es mit der Moulin des Terres Blanche in der Gemeinde La Tour Blanche-Cercles nur noch zwei funktionstüchtige Windmühlen.

Entdecken Sie diese Welt eines fast vergessenen, althergebrachten Erbes… Vor Ort können Sie ein einzigartiges Panorama der umliegenden Landschaft beobachten.

Die Besichtigung wird von Mitgliedern des Vereins « Amis du moulin de Citole » durchgeführt, dessen Motto « vom Korn zum Brot » lautet.

Präsentation der Tischlerei, der Welt der Wind- und Wassermühlen im Süd-Bergeracois, Präsentation der Funktionsweise der Mühle von Citole. Maximal 5 Personen gleichzeitig.

