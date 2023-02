stage et bal trad Moulin de Citole , Sadillac (24)

au chapeau

avec Hastapen Moulin de Citole , Sadillac (24) Moulin de Citole , 24500 Sadillac, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41372”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] 16h stage initiation danses pour tout niveau. 19h repas partagé. 21h Bal trad dans l’herbe. Le moulin de Citole a été remis en état par l’Association ” les Amis du Moulin de Citole à Sadillac”. Cf site net du Moulin de Citole. Initiative du Feu St Jean par EYmet Danses trad. KInfo Dkinand : 06 71 36 53 66. source : événement stage et bal trad publié sur AgendaTrad

