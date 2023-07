Démonstration de battage à l’ancienne | Animations | Bal trad Moulin de Citole Razac-d’Eymet, 30 juillet 2023, Razac-d'Eymet.

Razac-d’Eymet,Dordogne

Animations : – Démonstration de battage à l’ancienne avec une batteuse GIRARD, une batteuse « à manège, au fléau…

Horaires : 11 h – 16 h – 18 h

D’autres animations sont prévues au cours de la journée :

– Exposition de tracteurs et matériel ancien,

– Vente de pain au levain bio, préparé et cuit au four à bois sur place, par le Fournil à travers champs,

– Visite du moulin,

– Buvette, restauration : midi : petite restauration ; Soir : Melon – Entrecôte/frites (15 €)

– Musique traditionnelle à partir de 19 h, à partir de 21 h : BAL TRAD’ avec « Tradi Virus »

Apportez vos couverts !.

Moulin de Citole

Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Animations : – Demonstration of old-fashioned threshing with a GIRARD threshing machine, a « merry-go-round » threshing machine, a flail threshing machine?

Times: 11 am – 4 pm – 6 pm

Other events are scheduled throughout the day:

– Tractor and vintage equipment exhibition,

– Sale of organic sourdough bread, prepared and baked in the on-site wood-fired oven by Fournil à travers champs,

– Visit to the mill,

– Refreshment bar, catering: Lunch: light refreshments; Evening: Melon – Entrecôte/frites (15 ?)

– Traditional music from 7 p.m., from 9 p.m.: BAL TRAD? with « Tradi Virus »

Bring your cutlery!

Actividades : – Demostración de trilla a la antigua con una trilladora GIRARD, una trilladora « tiovivo », una trilladora de mayales, etc

Horarios: 11.00 h – 16.00 h – 18.00 h

Están previstas otras actividades a lo largo del día:

– Exposición de tractores y equipos antiguos,

– Venta de pan biológico de masa madre, preparado y cocido en el horno de leña de Fournil à travers champs,

– Visita al molino,

– Bar y comida: almuerzo: aperitivos ligeros; noche: Melón – Entrecôte/frites (15 €)

– Música tradicional a partir de las 19 h, a partir de las 21 h: BAL TRAD? con « Tradi Virus »

¡Traiga sus cubiertos!

Animationen: – Vorführung des alten Dreschens mit einer GIRARD-Dreschmaschine, einer Dreschmaschine « mit Karussell, mit Dreschflegel… »

Öffnungszeiten: 11 Uhr – 16 Uhr – 18 Uhr

Im Laufe des Tages sind weitere Veranstaltungen vorgesehen:

– Ausstellung von Traktoren und alten Geräten,

– Verkauf von Bio-Sauerteigbrot, das von der Bäckerei Fournil à travers champs vor Ort im Holzofen zubereitet und gebacken wird,

– Besichtigung der Mühle,

– Erfrischungsstände, Verpflegung: mittags: kleiner Imbiss; abends: Melone – Entrecôte/Pommes frites (15?)

– Traditionelle Musik ab 19 Uhr, ab 21 Uhr: BAL TRAD? mit « Tradi Virus »

Bringen Sie Ihr Besteck mit!

