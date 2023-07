Visite découverte d’un moulin à eau et de fabrication d’huile de noix Moulin de Chez Gauthier Saint-Sulpice-de-Cognac Catégories d’Évènement: Charente

Visite découverte d'un moulin à eau et de fabrication d'huile de noix

Moulin de Chez Gauthier
Saint-Sulpice-de-Cognac

16 et 17 septembre 2023

Gratuit. Entrée libre.

Dans un hameau restauré, au bord d'un ruisseau, dans une vallée humide, se situe le moulin de Chez Gauthier. Conservé et restauré dans son cadre d'origine, le moulin a retrouvé sa vocation première : on y fait aujourd'hui de l'huile de noix. Venez le découvrir pendant ces deux journées et profitez en même temps d'un vide maison, avec de nombreux objets anciens.

Moulin de Chez Gauthier
3 chez Gauthier, 16370 Saint-Sulpice-de-Cognac
Charente
Nouvelle-Aquitaine

06 87 74 72 29
http://perennis-cognac.org
https://www.facebook.com/association.perennis

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Association Perennis

