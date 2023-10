Halloween au moulin de Châtillon Moulin de Châtillon Ondreville-sur-essonne Catégorie d’Évènement: Ondreville-sur-essonne Halloween au moulin de Châtillon Moulin de Châtillon Ondreville-sur-essonne, 29 octobre 2023, Ondreville-sur-essonne. Halloween au moulin de Châtillon Dimanche 29 octobre, 13h00 Moulin de Châtillon Pour les ados : loup-garou géant. Pour les petits : yoga des petits monstres. Venez exposer votre citrouille décorée (Jack O’lantern) à partir de 14h afin qu’elle participe au concours de la citrouille la plus effrayante. Moulin de Châtillon Ondreville-sur-essonne Ondreville-sur-essonne [{« type »: « email », « value »: « petitsgrenouillats@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Comité des fêtes d'Ondreville

