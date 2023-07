Visite commentée Moulin de Châtillon Ondreville-sur-Essonne Catégories d’Évènement: Loiret

Ondreville-sur-essonne Visite commentée Moulin de Châtillon Ondreville-sur-Essonne, 16 septembre 2023, Ondreville-sur-Essonne. Visite commentée 16 et 17 septembre Moulin de Châtillon Visite guidée du moulin et de sa machinerie, puis possibilité de visiter librement le marais et de ses aménagements.

Vente de différents produits de l’association, buvette. Moulin de Châtillon 24bis chemin du marais de Châtillon 45390 Ondreville sur Essonne Ondreville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire 06 33 41 87 41 http://asamec.wordpress.com Le moulin de Châtillon est un Moulin à eau entièrement restauré par l’association ASAMEC (Association de sauvegarde et des Amis du Moulin de Châtillon). Actionné par sa roue remise en état en 2017, sa machinerie entièrement rénovée peut produire de la farine depuis 2023.

Ce moulin avait arrêté son activité en 1959. A la mort de son propriétaire la commune d’Ondreviile sur Essonne à acheté cette propriété qui est depuis gérée par la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais. Parking, accès au rez-de-chaussée aux PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

