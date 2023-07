Atelier soudure à l’arc Moulin de Cerise Tulle, 5 août 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Soudure avec Jean Pierre Valette, artiste et soudeur – Pour adolescents et adultes – Tarif : 65 € les deux jours, matériel fourni -.

2023-08-05 fin : 2023-08-06 17:00:00. .

Moulin de Cerise

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Welding with Jean Pierre Valette, artist and welder – For teenagers and adults – Price: 65? for two days, equipment supplied –

Soldadura con Jean Pierre Valette, artista y soldador – Para adolescentes y adultos – Precio: 65? por dos días, material suministrado –

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze