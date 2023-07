Atelier : Peinture a Fresco Moulin de Cerise Tulle, 27 juillet 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Stage peinture A Fresco avec Hélène Fraysse, artiste – A partir de 8 ans, adolescents et adultes – Tarif : 65 € les deux jours, matériel fourni -.

2023-07-27 fin : 2023-07-28 17:00:00. .

Moulin de Cerise

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A Fresco painting workshop with Hélène Fraysse, artist – From 8 years old, teenagers and adults – Price: 65? for two days, materials supplied

Curso de pintura al fresco con Hélène Fraysse, artista – A partir de 8 años, adolescentes y adultos – Precio: 65? por dos días, materiales proporcionados

Malkurs A Fresco mit Hélène Fraysse, Künstlerin – Ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene – Preis: 65 ? für beide Tage, Material wird gestellt – –

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze