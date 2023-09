Cet évènement est passé Découvrez une église et un moulin le temps d’une visite libre et d’une exposition Moulin de Camalès Camalès Catégories d’Évènement: Camalès

Hautes-Pyrénées Découvrez une église et un moulin le temps d’une visite libre et d’une exposition Moulin de Camalès Camalès, 16 septembre 2023, Camalès. Découvrez une église et un moulin le temps d’une visite libre et d’une exposition 16 et 17 septembre Moulin de Camalès Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’église Sainte-Eulalie et le moulin de Camalès lors des Journées européennes du patrimoine. Une exposition de vieux outils du village vous attend, ainsi que des jeux de lumières le soir, sur le moulin, avec des dessins réalisés par les écoles du RPI Moulin de Camalès 1 rue du Moulin, 65500 Camalès Camalès 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 14 71 33 49 Petit moulin communal récemment restauré accueillant un petit musée sur l’histoire de nos outils et de nos anciens. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

