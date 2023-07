Marché festif Moulin de Bord de Vienne Saint-Victurnien, 11 août 2023, Saint-Victurnien.

Saint-Victurnien,Haute-Vienne

La Communauté de Communes Porte Océane du Limousin, en partenariat avec la commune de Saint-Victurnien, organise, sur les bords de Vienne, un marché festif. Au programme, retrouvez les produits de nos producteurs locaux, une offre de restauration sur place ou à emporter, le tout accompagné d’une projection cinématographique en plein air. Afin de vous restaurer, n’oubliez pas de prendre avec vous vos couverts, assiettes et verres..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 23:00:00. EUR.

Moulin de Bord de Vienne

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Communauté de Communes Porte Océane du Limousin, in partnership with the commune of Saint-Victurnien, is organizing a festive market on the banks of the Vienne. The program includes products from local producers, take-away and on-site catering, as well as an open-air cinema screening. Don’t forget to bring your cutlery, plates and glasses.

La Communauté de Communes Porte Océane du Limousin, en colaboración con el municipio de Saint-Victurnien, organiza un mercado festivo a orillas del Vienne. El programa incluye productos de productores locales, comida para llevar y para comer in situ, así como una proyección de cine al aire libre. No olvide traer cubiertos, platos y vasos.

Die Communauté de Communes Porte Océane du Limousin organisiert in Partnerschaft mit der Gemeinde Saint-Victurnien am Ufer der Vienne einen festlichen Markt. Auf dem Programm stehen die Produkte unserer lokalen Erzeuger, ein Angebot an Speisen und Getränken vor Ort oder zum Mitnehmen, begleitet von einer Open-Air-Kinovorführung. Vergessen Sie nicht, Besteck, Teller und Gläser mitzubringen, um sich zu verpflegen.

Mise à jour le 2023-04-29 par OT Porte Océane du Limousin