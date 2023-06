Du blé à la farine, découvrez les machines de cet ancien moulin hydraulique Moulin de Berdoues Berdoues, 16 septembre 2023, Berdoues.

Du blé à la farine, découvrez les machines de cet ancien moulin hydraulique 16 et 17 septembre Moulin de Berdoues Gratuit. Entrée libre.

À Berdoues, sous l’impulsion de l’association Acta, le patrimoine architectural et artisanal est mis en valeur à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

En prenant part à cette visite guidée, vous découvrirez les secrets de la transformation du blé en farine, à l’aide des machines hydrauliques du moulin.

Moulin de Berdoues Moulin, 32300 Berdoues Berdoues 32300 Gers Occitanie 05 62 66 83 18 https://acta32.fr/ Ce moulin jouxte l’abbaye cistercienne de Berdoues. Son activité a cessé dans les années 1980. Il appartient à la commune de Berdoues.

Le moulin de Berdoues est le lieu d’une exposition permanente (association Acta) concernant le patrimoine hydraulique de la Petite et Grande Baïse sur le territoire de la communauté de communes de Vals et villages en Astarac, et sur les énergies renouvelables (CPIE : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement). RD939 Mirande -> Trie/Baïse RN21 Auch -> Tarbes (à proximité). Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

