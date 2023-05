Découvrez l’unique moulin à vent des Landes ! Moulin de Bénesse, 16 septembre 2023, Bénesse-lès-Dax.

Venez découvrir l’unique moulin à vent des Landes au cours d’une visite guidée. Son histoire, celle de sa restauration et son mécanisme n’auront plus de secret pour vous !

Moulin de Bénesse 350 route de la sablière, 40180 Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 52 93 65 63 http://www.moulindebenesselesdax.fr Venez découvrir l’unique moulin à vent des Landes. Aux portes de la Chalosse, juché sur une colline de 97 m, le moulin offre un panorama unique à 320°. On découvre aux quatre coins de l’horizon, la vallée de l’Adour, les forêts du Marensin, la Chalosse et une vue exceptionnelle sur les Pyrénées. Présent sur la commune de Bénesse-lès-Dax depuis le milieu du XVIIIe siècle, sa restauration a débuté en 2015 grâce à l’association « Les Ailes Bénessoises ». Depuis 2020, le moulin reprend vie et moud régulièrement des céréales sans gluten.

Désormais ouvert au public, il livrera ses secrets au cours d’une visite guidée. Vous pourrez à l’issue de votre visite acheter le « fameux » pastis du moulin. Accès libre du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Les ailes Bénessoises