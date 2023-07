Visite libre du moulin à vent de Belle Assise Moulin de Belle Assise Jossigny Catégories d’Évènement: Jossigny

Seine-et-Marne Visite libre du moulin à vent de Belle Assise Moulin de Belle Assise Jossigny, 17 septembre 2023, Jossigny. Visite libre du moulin à vent de Belle Assise Dimanche 17 septembre, 12h00 Moulin de Belle Assise Profitez des Journées du patrimoine 2023 pour découvrir ce moulin à vent doté de son mécanisme et dont les premières mentions datent de la Renaissance !

Un spot insolite pour un pique-nique bucolique tiré du sac !

Attention : Le moulin ne peut accueillir que 10 personnes en même temps.

Le site n’est pas équipé de sanitaires Moulin de Belle Assise D88 77600 Jossigny Jossigny 77600 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/decouvrir/le-patrimoine-bati/le-moulin-de-belle-assise/ Moulin-tour à toiture tournante, il cesse de moudre du grain vers 1850. Il fut utilisé en 1792-93 par Jean-Baptiste Delambre comme point d’appui lors de ses travaux sur l’établissement de la longueur du mètre. En 1880, sur la butte du moulin, fut construite une cheminée géodésique. par la D10 par la route et piétons Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

