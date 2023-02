Dans le cadre de la Fête de la Nature : Balade crépusculaire dans la carrière de Belle-Assise Moulin de Belle-Assise Jossigny Catégories d’Évènement: Jossigny

Dans le cadre de la Fête de la Nature : Balade crépusculaire dans la carrière de Belle-Assise Moulin de Belle-Assise, 27 mai 2023, Jossigny. Dans le cadre de la Fête de la Nature : Balade crépusculaire dans la carrière de Belle-Assise Samedi 27 mai, 20h00 Moulin de Belle-Assise Au lieu-dit de Belle-Assise, ancienne carrière de sable, les milieux s’entremêlent. Il en découle une biodiversité singulière et la présence d’espèces animales et végétales rares comme les orchidées sauvages, les chauves-souris, les rainettes arboricoles… Entre le château, le moulin et l’ancienne carrière, cette promenade au crépuscule vous garantit un dépaysement total ! Moulin de Belle-Assise D88, 77600 Jossigny Jossigny 77600 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T18:00:00+00:00 – 2023-05-27T21:00:00+00:00

