À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le moulin de Bassilour. Profitez d'une exposition d'outils traditionnels et d'une démonstration de monture : un savoir-faire ancestrale. Finissez votre découverte avec une gamme artisanale de pains et pâtisseries, à déguster sans modération ! Moulin de Bassilour Rue Bassilour, 64210 Bidart Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 41 94 49 Il y a des endroits qui vous marquent par un détail, une lumière, une ambiance particulière et saisissable.

À Bidart, il est un lieu qui mettra vos sens en éveil : c’est le moulin de Bassilour. Tout y est à sa place, rassemblé pour créer des souvenirs : l’obscurité de la salle des machines, le bruit de l’eau qui clapote sous le moulin, l’odeur des gâteaux basques qui dorent au four, la texture de la confiture de cerise qui fond à la dégustation… Gérard, propriétaire des lieux, aime dire qu’ici rien n’a changé. Goûtez la recette du gâteau tel que le faisaient nos grand-mères, avec des ingrédients simples, accessibles dans les fermes du Pays basque. Le secret de la recette demeure dans la juste mesure et la cuisson. Profitez de la meule écrasant le grain, montez les petites marches et salivez devant l’étal de gâteaux, sablés et pains d’autrefois… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

