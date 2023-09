Cet évènement est passé Visite guidée d’un moulin fortifié hydraulique Moulin de Bagas Bagas Catégories d’Évènement: Bagas

Gironde Visite guidée d’un moulin fortifié hydraulique Moulin de Bagas Bagas, 16 septembre 2023, Bagas. Visite guidée d’un moulin fortifié hydraulique 16 et 17 septembre Moulin de Bagas Gratuit. Sur inscription. Découvrez ce moulin fortifié, ouvert à la visite exceptionnellement lors des Journées européennes du patrimoine. Moulin de Bagas 33190 Bagas Bagas 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 68 19 20 »}] Le moulin de Bagas (1316) est solidement implanté en bordure d’une île sur le Dropt. Cet édifice rectangulaire est pourvu, à chaque angle, d’une échauguette. Le bras sud forme une écluse pour le passage des bateaux. La porte d’entrée, sous un arc brisé, se situe au premier étage, au bout d’un pont métallique. Fortifié depuis la guerre de Cent Ans, il présente des caractéristiques comparables à celles des châteaux. Les éléments de fortification sont très visibles et des archers en croix pattée garnissent les murs permettant de surveiller les abords. À l’intérieur, quatre jeux de meules témoignent de l’activité de la meunerie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Mairie de BAGAS

