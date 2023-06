Découvrez les moulins du Boularic : une balade familiale à travers l’histoire pastorale préservée d’Aucun Moulin d’Aucun Aucun, 16 septembre 2023, Aucun.

Explorez les mystères des moulins du torrent le Boularic lors d’une balade familiale guidée par une guide-conférencière et les membres de l’association du Boularic du Val d’Azun à Aucun (65).

Plongez au cœur d’un village montagnard pittoresque et laissez-vous charmer par l’atmosphère envoûtante.

Au fil des chemins, partez à la recherche d’indices captivants qui vous mèneront aux sites des anciens moulins, témoins d’une société pastorale traditionnelle préservée.

Admirez l’architecture remarquable, imprégnez-vous de l’environnement naturel et laissez-vous émerveiller par la majestueuse église qui ajoute une touche de grandeur à cet ancien chef-lieu de la vallée d’Azun.

Moulin d’Aucun 2 route de Couraduque Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie https://www.facebook.com/leboularic.duvaldazun.3/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.valleesdegavarnie.com »}] Ce moulin communal (commune d’Aucun) a été reconstruit dans le cadre de chantiers participatifs de bénévoles de l’association depuis 2019. Accès à pied uniquement en 5 minutes. Se garer sur la place du 19 mars 1962 ou à droite après le pont de la route de Couraduque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

@Association Le Boularic du Val d’Azun