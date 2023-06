Visite guidée du moulin Chevalier de Messanges Moulin Chevalier Messanges, 15 septembre 2023, Messanges.

Du 15 au 17 septembre prochains, dans le val de Vergy, sur les bords du Meuzin, le moulin Chevalier vous accueille pour vous faire revivre, l’espace d’un week-end, le travail du meunier. L’établissement bien conservé -il a fonctionné jusqu’en 1980- est remarquable par l’éventail de son matériel qui va de la meule ancienne aux cylindres de 1950. Sur quatre niveaux et 700 m2, seront présentées les machines utilisées traditionnellement pour la fabrication de la farine, et les récents travaux faciliteront l’accueil sécurisé du public, dans le cadre d’une présentation de type écomusée. Cette initiative (pour laquelle il a reçu le label « Patrimoine 2000 ») permet de faire revivre techniques et énergies de la meunerie au cours des derniers siècles.

Une présentation vidéo du moulin par le dernier meunier est prévue pour les personnes à mobilité réduite. Vente de souvenirs et de brochures sur le moulin.

Moulin Chevalier Route de Segrois 21220 Messanges Messanges 21220 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 06 11 36 15 67 http://www.moulinchevalier.fr https://twitter.com/moulinchevalier de Nuits-Saint-Georges : 6 km par D 25-D 35, direction Pont-de-Pany.

