Moulin Cezanne – Exposition : Catherine Meyer Le Tholonet, 17 septembre 2021, Le Tholonet.

Moulin Cezanne – Exposition : Catherine Meyer 2021-09-17 10:30:00 – 2021-09-23 19:00:00 Moulin Cezanne Chemin de Doudon

Le Tholonet Bouches-du-Rhône

Si Catherine Meyer a toujours peint et dessiné au cours de sa vie , son art a pris une nouvelle dimension il y a une dizaine d’ années. Elle a simplement réalisé sa volonté de faire progresser ses peintures et dessins à travers des cours spécifiques auprès de professeurs . Ses sources d’ inspiration sont essentiellement la nature sous toutes ses formes (paysages, fleurs, bêtes…) même s’ il lui arrive aussi de s’ affronter au portrait. Ses techniques sont variées : crayon, poudre graphite, encre de chine, acrylique, huile et carnet de “voyage” ; ce qui donne au final un résultat assez éclectique . Cette exposition en rendra compte !

Peintures, dessins, portraits et autres ” carnets de voyage.” inspirés par la nature (paysages, fleurs, animaux …) issus de techniques variées telles que crayon, poudre graphite, encre de chine, acrylique, huile illustrant le talent de l’artiste.

catherine.meyer063@orange.fr +33 6 85 07 59 88

