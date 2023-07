Visite guidée Moulin-Cavier des Aigremonts Bléré, 16 septembre 2023, Bléré.

Visite guidée 16 et 17 septembre Moulin-Cavier des Aigremonts

Visitez un authentique moulin à vent cavier en état de fonctionnement dont très peu sont ouverts au public ! Vous y découvrirez les deux vocations de son propriétaire, à la fois meunier et vigneron.

Moulin-Cavier des Aigremonts Route de Loches, 37150 Bléré Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 57 93 00 https://www.moulindesaigremonts.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100011664688974 Situé sur le plateau au sud de la ville, cet authentique moulin à vent de type cavier rare et particulier, dont très peu sont ouverts au public (5 environ en France).

Il avait vocation à moudre le grain. Telle était sa fonction première, mais en ce lieu le meunier exerçait un 2ème métier, celui de vigneron, c’est pourquoi il se nomme moulin cavier. Sa structure se décompose en 3 parties qui sont :

– la masse

– le massereau

– la hucherolle

Construit en 1848 par Monsieur Bergeault, servait à moudre le grain. Principalement construit de pierre et de bois, il mesure près de 18 m de haut.

Restauré de 2004 à 2009.

Situé à quelques kilomètres entre Amboise et Chenonceaux, sur la route des châteaux de la Loire, ce moulin à vent participe à l’attrait touristique de la ville de Bléré en Indre-et-Loire. Parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Coupigny Géraldine