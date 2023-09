Portes ouvertes du Moulin Cante Cailale Moulin cante caille, Lieu-dit Turelle Auragne, 30 septembre 2023, Auragne.

Grand marché de producteurs locaux au Moulin Cante Caille !

C’est à Turelle sur la commune d’Auragne le samedi 30 septembre de 10h à 18hoo !

Visite et démonstration de notre moulin !

Pour les agriculteurs, venez avec un seau de blé, et repartez avec votre propre farine !

…de nombreux exposants :

-la pâte de l’Artiste pizzeria le Vernet

-boulanger de Mauvaisin Jérémie

-pâtissière du Vernet Elodie

– les pâtes « mon voisin me régale »

-décoration florale Auterive

-Brasserie du Séchoir Puydaniel

-Vin domaine de Raonel

-Thermomix démonstrations

-Photovoltaïque…

-Baïassa (Savon)

-Jeannine (confiture)

– l’atelier de l’ail noir

– les Pti laitiers (glaces)

– Miss Mendy (Plantes aromatiques et médicinales)

– Les jolies ombres (Couture femme)

– Marion Pelissier ( objet en résine)

– Phillipe peries (objet bois)

– Sandrine Picco (bijoux)

– Delphine Terre céramique

– Nature et Eclore (cosmétiques plantes)

– Atelier Venerque (lithotherapie et couture)

– Shany (barbe à papa et churros et pêche aux canards)

