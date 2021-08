Hérisson Moulin Butoir Allier, Hérisson Moulin Butoir Moulin Butoir Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Hérisson

Moulin Butoir Moulin Butoir, 18 septembre 2021, Hérisson. Moulin Butoir

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin Butoir

Visite du moulin à 14h30 et 17h30. Visite du parc à 16h00 (si la météo le permet) le dimanche. Visite du moulin à 14h30, visite du parc à 16h30 le samedi

20 personnes par visite

Visite du moulin et du parc Moulin Butoir 40 rue des jardins 03190 Hérisson Hérisson Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Hérisson Autres Lieu Moulin Butoir Adresse 40 rue des jardins 03190 Hérisson Ville Hérisson lieuville Moulin Butoir Hérisson