Visite du Moulin Buret Moulin Buret Labourse, 16 septembre 2023, Labourse.

Visite du Moulin Buret 16 et 17 septembre Moulin Buret Entrée libre

Visitez l’un des derniers moulins à vent de l’Artois !

Venant de Labourse, en pénétrant dans Beuvry, vous regardez le vieux moulin.

La date en est marquée : 1811. C’est jeune pour un monument ! Mais il remplace un moulin de bois beaucoup plus ancien du 18ème siècle.

La construction de ce moulin (hauteur 11 m) est impressionnante. La base est en grès du pays, le corps du bâtiment est fait de rangées alternées de briques et de pierres blanches, comme on avait coutume de construire à cette époque

La construction de ce moulin (hauteur 11 m) est impressionnante. La base est en grès du pays, le corps du bâtiment est fait de rangées alternées de briques et de pierres blanches, comme on avait coutume de construire à cette époque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Mairie de Beuvry