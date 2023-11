Animation Noël avec les poneys Moulin Brûlé Animation Noël avec les poneys Moulin Brûlé, 17 décembre 2023, . Animation Noël avec les poneys Dimanche 17 décembre, 13h00 Moulin Brûlé L’association Héliange propose une animation poney autour de Noël à travers des jeux, un goûter et la venue du Père Noël. Surprises garanties ! Tarif : 20 € par enfant. Moulin Brûlé Dordives Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T13:00:00+01:00 – 2023-12-17T15:30:00+01:00

Lieu Moulin Brûlé Adresse Dordives

