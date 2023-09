Heliange fête haloween Moulin Brûlé Heliange fête haloween Moulin Brûlé, 29 septembre 2023, . Heliange fête haloween Vendredi 29 septembre, 14h00 Moulin Brûlé En cette fin de mois d’octobre, l’associatio Heliange vous propose un moment convivial, de partage et d’amour des chevaux sur le thème d’haloween. Au programme : jeux à poney ou à cheval, goûter de la terreur et chasse aux bonbons sur l’île aux sorcières ! Vous êtes attendus déguisés ! Moulin Brûlé Dordives [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 26 04 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

