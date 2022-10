Fête d’Halloween avec poneys Moulin Brûlé

Fête d’Halloween avec poneys Moulin Brûlé, 30 octobre 2022, . Fête d’Halloween avec poneys Dimanche 30 octobre, 13h00 Moulin Brûlé Fête d’Halloween avec poneys Moulin Brûlé Dordives L’association HELIANGE organise la fête d’Halloween en compagnie de nos amis les poneys dimanche 30 octobre de 14 h à 17 h. Angélina vous accueille au Moulin Brûlé à Dordives pour un après-midi exceptionnel et vous propose des jeux, un goûter, une chasse aux bonbons. Un moment convivial, de partage et d’amour des chevaux. Réservations : 07 78 66 50 58. Tarif : 18 € par enfant.

