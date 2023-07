Festival Champ Libre Moulin Brice – Site Corot Saint-Junien, 18 août 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Du 18 au 26 août aura lieu la 8ème édition du festival Champ Libre au site Corot. Cet événement est un festival de création artistique : théâtre, musique, cinéma, atelier, sieste musical, spectacle jeune public et conférences. Une semaine de fête, de rencontre et de partage, dans le cadre chaleureux et conviviale qu’offre le site Corot grâce à ses bords de Glane, ses bois et ses anciennes usines. Le détail du programme est à retrouver sur www.festivalchamplibre.com..

2023-08-18 fin : 2023-08-26 . .

Moulin Brice – Site Corot

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From August 18 to 26, the 8th Champ Libre festival will be held at the Corot site. This event is a festival of artistic creation: theater, music, cinema, workshops, musical siesta, shows for young audiences and conferences. A week of festivities, encounters and sharing, in the warm and friendly setting of the Corot site, with its banks of the Glane, its woods and its former factories. Details of the program can be found at www.festivalchamplibre.com.

El 8º festival Champ Libre se celebrará en el recinto de Corot del 18 al 26 de agosto. Se trata de un festival de creación artística: teatro, música, cine, talleres, siesta musical, espectáculos para el público joven y conferencias. Se trata de una semana de fiesta, encuentro y convivencia, en el marco cálido y acogedor del recinto de Corot, con sus orillas del Glane, sus bosques y sus antiguas fábricas. Para conocer todos los detalles del programa, visite www.festivalchamplibre.com.

Vom 18. bis 26. August findet die 8. Ausgabe des Festivals Champ Libre auf dem Gelände Corot statt. Die Veranstaltung ist ein Festival für künstlerisches Schaffen: Theater, Musik, Kino, Workshops, musikalische Siesta, Aufführungen für junges Publikum und Konferenzen. Eine Woche voller Feste, Begegnungen und Austausch in der warmen und geselligen Umgebung, die der Standort Corot dank seiner Ufer der Glane, seiner Wälder und seiner ehemaligen Fabriken bietet. Die Einzelheiten des Programms finden Sie unter www.festivalchamplibre.com.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Porte Océane du Limousin