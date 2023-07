Corot Contes, le mini festival de contes à Corot Moulin Brice Saint-Junien, 8 juillet 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

10 ans déjà que les Passeurs d’Histoires organisent la balade contée de Corot sur les bords de la glane. Pour fêter cet anniversaire, elle se transforme cette année en un petit festival les 8 et 9 juillet ! du nom de «Corot Contes». Le samedi soir, après l’ouverture des festivités, à 18h, avec le vernissage des expositions de photos et de peintures, Michel Galaret, conteur professionnel, nous proposera son spectacle «Mosaïque : elle est plus belle la vie !». A ne pas manquer !.

2023-07-08 fin : 2023-07-09 . .

Moulin Brice

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



the Passeurs d?Histoires have already been organizing the Corot storytelling walk along the banks of the river Glane for 10 years. To celebrate this anniversary, this year it is being transformed into a small festival on July 8 and 9! called « Corot Contes ». On Saturday evening, after the opening of the festivities at 6pm, with the vernissage of the photo and painting exhibitions, professional storyteller Michel Galaret will present his show « Mosaïque: elle est plus belle la vie! Not to be missed!

los Passeurs d’Histoires llevan 10 años organizando el paseo de los cuentos de Corot a orillas del Glane. Para celebrar este aniversario, ¡este año se transformará en un pequeño festival los días 8 y 9 de julio! llamado « Corot Contes ». ¡El sábado por la tarde, tras la inauguración de las fiestas a las 18:00, con la apertura de las exposiciones de fotografía y pintura, Michel Galaret, cuentacuentos profesional, presentará su espectáculo « Mosaïque: elle est plus belle la vie! ¡No se lo pierda!

bereits seit 10 Jahren organisieren die Passeurs d’Histoires den Märchenspaziergang von Corot an den Ufern der Glane. Um dieses Jubiläum zu feiern, verwandelt sich der Spaziergang am 8. und 9. Juli in ein kleines Festival mit dem Namen « Corot Contes ». Am Samstagabend, nach der Eröffnung der Festlichkeiten um 18 Uhr mit der Vernissage der Foto- und Gemäldeausstellungen, wird der professionelle Geschichtenerzähler Michel Galaret seine Show « Mosaïque: elle est plus belle la vie! » aufführen. Nicht verpassen!

