Journée nature au Moulin Authier Moulin Authier, 5 mai 2023, Coussac-Bonneval. Journée nature au Moulin Authier Vendredi 5 mai, 09h30 Moulin Authier Tarif de la journée repas compris : 36€ Programme de la journée :

Arrivée à 10h30 sur le site

Atelier pêche (mise à dispo de tout le matériel, accompagnement…). 4.40 euros la truite pêchée

Repas en terrasse ou en salle chauffée en fonction de la météo Au menu :

Apéritif + mise en bouche

Assiette découverte du Moulin (écrevisse, truite fumée, façon gravlax, rillettes…)

Truite grillée aux amandes

Légumes de saison

Assiette de fromages de pays

Moelleux au chocolat et sa ribambelle de fraises de Dordogne

Café

Renseignement et inscription auprès de l'ALS au 05.55.45.97.55 ou 05.55.45.97.79

2023-05-05T09:30:00+02:00 – 2023-05-05T18:00:00+02:00

Loisirs seniors pêche

